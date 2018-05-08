Hisarcık’ta Yılsonu Karma Sergisi

Sergi açılışı öncesi Atatürk İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ile tekvando kursuna katılan kursiyerlerin gösterisi beğeni ile izlendi. İşaret Dili Eğitmeni Pelin Solak nezaretinde “Hayat Bayram Olsa” ve “Yürekten geçeni dökemem dile” şarkılarını işaret diliyle seslendiren İşaret Dili kursiyerleri büyük alkış aldı.

Kaymakam Tuncay Karataş ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından açılan Karma Serginin ardından protokol üyeleri sergilenen eserlerin bulunduğu stantları tek tek dolaşarak ürünler hakkında, Usta Öğreticilerden bilgiler aldı. Açılış sonunda davetlilere pilav, helva ve ayran ikram edildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, Merkezlerinin her yaşa, ilgiye ve çağın ihtiyaçlarına uygun eğitimler veren “Hayat boyu öğrenme” merkezlerine dönüştüğünü ifade ederek, ”Bu çerçevede 2017-2018 yılı eğitim-öğretim yılında kurumumuz bünyesinde toplam 110 adet kurs açılmıştır. Bu kurslara 2 bin 147 kursiyerimiz katılmış ve bunlardan bin 831 kişi kurslarımızı başarı ile bitirerek belgelerini almışlardır” dedi.(MA-EFE)