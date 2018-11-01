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Hisarcık'ta ‘Zeka Oyunları Eğiticiliği' Kursu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik “ Zeka Oyunları Eğiticiliği” kursu açıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik “ Zeka Oyunları Eğiticiliği” kursu açıldığı bildirildi.


Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sebiha Kaya, zekâ oyunları kursu verebilecek eğiticileri yetiştirmek amacıyla Sınıf Öğretmeni Yusuf İzzettin Kelek nezaretinde Atatürk İlkokulunda açılan 44 saatlik “zeka oyunları eğiticiliği” kursuna 25 kursiyerin katıldığını belirtti.


Kaya,” Öğretmenlere yönelik açılan kursumuzda kursiyerlere; Mangala, setkart, surakarta, nim, piramit, gibi akıl yürütme ve işlem oyunları, sözel oyunlar, geometrik ve mekanik oyunlar, strateji oyunları ile hafıza oyunları konularında eğitim verilmektedir” dedi. (MA-EFE)

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