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23 Aralık 2017 10:57

Hisarcık’taki Halk Toplantısı’na yoğun katılım

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yapılan halk toplantısına yoğun katılım olduğu bildirildi.

Hisarcık’taki Halk Toplantısı’na yoğun katılım

23 Aralık 2017 10:57


Belediye Düğün Salonunda yapılan ‘Halk Toplantısına’ Kaymakam Tuncay Karataş, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Özgül, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Halk Toplantısının açılışında bir konuşma yapan Kaymakam Tuncay Karataş,”Bu toplantıyı düzenlemekteki amacımız, sizlerin öneri, istek ve şikayetlerinizi almak, bizlerden kaynaklanan sorunlarınız varsa onları alıp, onlar doğrultusunda hareket etmek” dedi.


Toplantıda Belediye tarafından yıl içerisinde yapılan hizmet ve çalışmalar ile 2018 yılında yapacakları yatırım ve projeler hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçenin kalkınmasında istişarenin önemine vurgu yaparak, ”İstek ve sıkıntılarınızı kahvehane köşelerinde değil, bu tür ortamlarda dile getirmenizin daha uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü sizlerin görüşleri bizim için çok önemli.”Kol kırılmalı, yen içinde kalmalı” diye konuştu.


Vatandaşlar tek tek söz alarak istek ve sıkıntılarını dile getirdiği toplantıda, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Esnaf Odası Başkanlığı yaptıkları faaliyetler ve yapılabilecek devlet destekli projeler konusunda vatandaşları bilgilendirdiler.(MA-EFE)




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