Hisarcık’taki Tahta Araba Yarışmaları nefesleri kesti

Hasanlar Ortaokulunda bu yıl 4. gerçekleştirilen tahta araba yarışında 15 öğrenci kendi yaptıkları tahta arabaları ile köy içerisindeki parkurda kıyasıya yarıştılar. Yarış esnasında bazı tahta arabaların tekerleklerinin kırılmasıyla çocuklar zor anlar yaşarken, tahta arabasının dümeni kırılan çocuk yol kenarında park hainde duran otomobilin tekerine çarptı. Küçük öğrenci kazadan yara almadan kurtuldu.Çocuğun arabanın tekerine çarptığı an kameralar tarafından kaydedildi. Yarışmaya katılan çocuklar tahta araba kullanmanın farklı bir duygu ve çok eğlenceli olduğunu ifade etti.

Tahta Araba Yarışları öncesinde öğrenciler tarafından çeşitli oyunlar sergilendi, zumba ve ront gösterileri sunuldu. Bu arada öğrenci anneleri tarafından pişirilen gözlemeler ve evlerde yapılan yaprak dolması ayranla birlikte davetlilere ikram edildi.

Yarışma sonunda birinci olan Ahmet Demir’e dizüstü bilgisayar, ikinci olan Halil Can Çınar’a bisiklet, üçüncü olan Mustafa Arslan’a tablet, ayrıca Ali Yahya Taşdeler’e en iyi tasarım ödülü olarak bisiklet verildi. Dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Tuncay Karataş ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından verildi.

Hasanlar Ortaokulu olarak geleneksel Tahta Araba Yarışmasının bu yıl 4.’sünü düzenlediklerini söyleyen Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, “Bundan 4 sene önce acaba yapsak nasıl olur diyerek başladığımız etkinliğimiz sizlerin de ilgisiyle bizim bile tahmin edemediğimiz bir şekle büründü. Geçmişimizin vazgeçilmez eğlencesi olan, kendi emeğimizle yaptığımız tahta arabaları bugün burada görmek eminim çoğumuzu heyecanlandırmıştır. Tabi o zamanlar bilgisayar, internet ve cep telefonu yok, herkes kendi oyuncağını yapardı. Ama günümüzde çocuklarımız cep telefonsuz, internetsiz yaşayamaz duruma geldiler. Onları bu boşluğun içinden alarak kendi arabalarını kendi oyuncaklarını yapan, sosyalleşen, eğlenen, eğlenirken öğrenen bireyler olarak hazırlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.