Hızlı müdahale felaketi önledi

Kütahya'nın Emet ilçesi Yeniceköy Yeşilova Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, orman gözetleme kulesinin zamanında fark etmesi ve ekiplerin çok hızlı müdahalesi ile bir saatte söndürüldü.

Geçen yıl çıkan ve 3 gün süren orman yangınının olduğu bölgeye 2 kilometre mesafedeki yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangına 7 arazöz müdahale etti.

Yenice Köy Muhtarı Akın Gürkan, yaptığı açıklamada, ''Köyümüze bağlı Yeşilova mahallesi üzerinde bulunan arazide orman yangını çıktı. Büyük bir felaketten döndük. Orman yangın söndürme ekiplerimizin zamanında ve çok hızlı müdahalesi ile yangın çok şükür kontrol altına alındı. Kendilerine teşekkür ediyorum'' dedi.

Emet Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz yangın söndürme çalışmalarını bizzat yönetti.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.