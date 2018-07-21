Hükümlü ve tutukluların el emeği ürünleri sergilendi

Vali Ahmet Hamdi Nayir ve protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikten sonra mahkumların yaptığı çini, ayakkabı ve konfeksiyon gibi ürünleri inceledi, Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kasım Demiralp’ten bilgiler aldı.

Sergi hakkında bilgiler veren Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kasım Demiralp, “Ceza İnfaz Kurumumuz da bine yakın hükümlü ve tutuklu var. Ceza odaklı değil eğitim odaklı çalışmalarımız. Asıl amacımız hükümlüleri topluma kazandırmak. Topluma kazandırma çalışmalarımız içerisinde çini, konfeksiyon, ayakkabı başta geliyor. Kundura ve çiniyi fuarlarda sergiliyoruz. 10’a yakın fuarımız 48 satış mağazamız var. Kardan ziyade hükümlü ve tutukluları meslek sahibi ederek topluma faydalı birer fert olarak göndermek” dedi.

Yeni ceza infaz kurumunun hizmete girmesiyle birlikte çok daha başarılı işlere imza atılacağını belirten Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, “Sergilediğimiz ürünler tutuklu ve hükümlülerimizin tamamen el emeği, göz nuru ürünleri. İnfazdan daha çok ıslaha veya dışarıdaki hayatlarına alıştırmak için birçok çalışmamız var. Kütahya’da da bugüne kadar kurumun fiziki şartlarının yetersizliğinden dolayı istediğimiz seviyeye ulaşamadık ancak yakın tarihte inşallah yeni ceza infaz kurumumuz hizmete girecek. Burada çok daha profesyonel iş kolları, atölyeler hazırlanıyor” şeklinde konuştu.

Sergideki çalışmaları oldukça başarılı bulduğunu kaydeden Vali Ahmet Hamdi Nayir, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin bu şekilde hayata kazandırıldığını söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Vali Nayir, “Kütahyamızın bütün izlerini taşıyan bir sergide beraberiz. Cezaevlerinde kalan vatandaşlarımız orada hem bir sanat öğrenirken hem de Kütahyamıza ait renkleri, desenleri orada çalışmışlar. Bu bizim çok hoşumuza gitti. İsteğimiz doğrultusunda bir harekettir bu. UNESCO sürecinde de bu sanat geliştirmeye yönelik çalışmalarımızın bir parçası olacağını tahmin ediyorum. Burada memnuniyetle gördük ki bu çalışmalar ülkemizin birçok yerinde çok iyi biliniyormuş. Yurtdışı temsilciliklerimize kadar Kütahyamızın renklerini, desenlerini taşıyan eserlerimiz gitmiş, oradaki ilgili makamlara hediye olarak götürülmüş. Bu başarı güzel bir başarı. Ve gördük ki cezaevlerinde de çok büyük sanatçılar varmış. Bu kursları düzenleyenler orada kalanlara güzel bir sanat öğretmişler. İstediğimiz de o oralar bir eğitim yuvası olsun, hayata ait hayata bağlanmalarını sağlayacak bir sanatla oradan çıkmış olsunlar. Burada da Başsavcımız ve cezaevi yetkililerimiz güzel bir çalışma yapmışlar. Kütahyamızın renklerini ve desenlerini taşıdığı için de bizim için ayrı bir kıymet ifade eden bir çalışma olmuş” diye konuştu. (EFE)