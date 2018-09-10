‘Hünnap' tezgahlarda yerini aldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçe pazarında tezgahlarda yerini alan ve halk arasında ‘doktor hünnap' olarak anılan yeni ürün Hünnap pazarın gözde meyvelerinden biri haline geldi.

Pazarda hünnap meyvesini 8 TL'den satışa sunan İbrahim Barafil, Hünnapın ülkemizde insanlar tarafından pek fazla duyulmamış bir meyve türü olduğunu belirterek,” İnsan sağlığı açısından oldukça önemli bir yer tutan hünnap Çin de eski çağlardan beri alternatif tıp yöntemi olarak kullanılmaktadır. En çok Manisa Demirci'de yetişen Hünnap'ın güçlü antioksidan özelliği nedeniyle karaciğer rahatsızlıklarından çeşitli kanser türlerine kadar birçok hastalığın iyileşme sürecine olumlu etkileri bulunduğunu bilinmektedir” dedi.

“Böyle nefis bir meyveyi, herkesin tanımasını istiyorum” diyen Barafil, “ Hünnap evinizden eksik olmasın. Kalorisi yok denecek kadar az olan bu meyve zayıflatıyor, kanserden koruyor, cildi güzelleştiriyor ve astıma çare oluyor ” diye konuştu.(MA-EFE)