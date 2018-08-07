18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma programının her yıl Çanakkale’de düzenlediğini ifade eden Hüsnü Olçar, ”Tarihe Başkumandan Muharebesi olarak geçen, 26 Ağustos 1922 Afyon Kocatepe Serban köyünden başlayan Büyük Taarruz 30 Ağustos 1922 tarihinde Kütahya Dumlupınar ilçesinde sona ermiştir. Bu nedenle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının Başkumandan Muharebesi’nin kazanıldığı Dumlupınar ilçesinde, üst düzel protokol ve halkı katılımı ile şenlik havasında yapılmasını istiyoruz” dedi.

Büyük Taarruz hakkında da açıklamalarda bulunan Olçar,” Atatürk bu savaşı cepheden bizzat yönetmiş, emirlerini doğrudan doğruya kendisi vermiştir. Atatürk 31 Ağustos 1922 günü muharebe sahasını denetlerken şehitler arasında düşman topçu mermisinin açtığı çukura gömülmüş bir sancaktar görür. Bu aziz şehit, toprağın üstünde katılaşmış kolu ile sancağı dimdik tutmaktadır. Manzaradan etkilenen Başkumandan gözlerinden yaşlar süzülerek, savaştan sonra yapılacak anıt için bunun sembol olarak alınmasını emreder. 29 Ekim 1923’te Atatürk Cumhurbaşkanı olduktan sonraki ilk Kurtuluş Bayramında 30 Ağustos 1924 tarihinde bizzat Dumlupınar’a giderek genç Türkiye Cumhuriyetinin ilk anıt temelini burada atar. Atatürk ile beraber bu törene eşi Latife Hanım, Halide Edip Adıvar, Başvekil İsmet İnönü, Meclis Başkanı Ali Fethi Okyar, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, Milli Savunma Bakanı Kazım Özalp, Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar, Bayındırlık Bakanı Süleyman Sırrı Bey, Ali Fuat Paşa, Kazım Paşa, İzzettin Çalışlar, Ali Hikmet Paşa, Şükrü Naili Paşa ve Kemalettin Sami Paşa katılmışlardır. Atatürk ve beraberindeki heyetin Zafer Tepe’de kurulan bir takın altından geçmesinin ardından tören başlamıştır. Zafer Tepe’de birçok kişi çeşitli konuşmalar yapmıştır. Bu konuşmalar edebiyat tarihçileri, sosyologlar, halk bilimciler ve harp tarihi ile ilgilenen kişiler için de önemli mesajlar taşıyan konuşmalar bir milletin birlik duygusunu ortaya koyması bakımından dikkate değerdir. Atatürk bu konuda şu görüşlere yer vermiştir, ’Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk Devletinin, Genç Türk Cumhuriyeti’nin temeli burada atıldı. Hayat-ı Ebediyesi burada taçlandırıldı. Bu sahada akan Türk kanları, bu semada dolaşan şehit ruhları, devlet ve Cumhuriyetimizin edebi muhafızlarıdır’ Bir kez daha Kütahyalılar olarak Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamalarının Başkumandan Muharebesi’nin sona erdiği Dumlupınar ilçesinde yapılmasını istiyoruz” diye konuştu. (EFE)