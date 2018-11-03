Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı’nca Tunçbilek beldesi ve mahallelerinde huzur ve güven operasyonu gerçekleştirildi.
Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Tunçbilek beldesi ve mahallelerinde huzur ve güven operasyonu gerçekleştirildi.
Jandarma Binbaşı Tuğrul Demiryürek'in emir komutasında icra edilirken operasyona, 12 Jandarma Aracı ve 70 Jandarma personeli , 4 Trafik Timi ve Narkotik Köpek timi katıldı.
Yapılan operasyonlarda 712 araç ve bin 734 kişi sorgulandı . Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 5 kişi yakalandı.
Uygulamalardan 34 araca 18 bin 789 TL cezai işlem uygulanırken 8 sürücü ve 14 araç ise trafikten men edildi.
Umuma açık alanlardan 74 işyeri kontrol edilirken 5 kişiye kimliği bildirmeme, sarhoşluk ve emre aykırı davranıştan idari yaptırım cezası uygulandı. Bu denetimlerden ise 3 bin 465 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Ayrıca yalan beyanda bulunan, sahtekarlık yaptığı belirlenen ve tehlikeli araç kullanan kişilere de adli işlem gerçekleşti. (Tİ - EFE)