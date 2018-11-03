Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Tunçbilek beldesi ve mahallelerinde huzur ve güven operasyonu gerçekleştirildi.

Jandarma Binbaşı Tuğrul Demiryürek'in emir komutasında icra edilirken operasyona, 12 Jandarma Aracı ve 70 Jandarma personeli , 4 Trafik Timi ve Narkotik Köpek timi katıldı.

Yapılan operasyonlarda 712 araç ve bin 734 kişi sorgulandı . Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 5 kişi yakalandı.

Uygulamalardan 34 araca 18 bin 789 TL cezai işlem uygulanırken 8 sürücü ve 14 araç ise trafikten men edildi.

Umuma açık alanlardan 74 işyeri kontrol edilirken 5 kişiye kimliği bildirmeme, sarhoşluk ve emre aykırı davranıştan idari yaptırım cezası uygulandı. Bu denetimlerden ise 3 bin 465 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Ayrıca yalan beyanda bulunan, sahtekarlık yaptığı belirlenen ve tehlikeli araç kullanan kişilere de adli işlem gerçekleşti. (Tİ - EFE)