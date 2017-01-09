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09 Ocak 2017 10:51

Huzurevi sakinlerini ziyaret ettiler

Huzurevi sakinlerini ziyaret ettiler

09 Ocak 2017 10:51

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’in eşi Münevver Nayir ile Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik’in eşi Birgül Çevik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan huzurevi sakinlerini ziyaret etti.
Münevver Nayir ile Birgül Çevik, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Fatma Uz tarafından karşılandı.
Ziyarete huzurevi sakinlerinin ellerini öpüp, hal ve hatırlarını sorarak başlayan Münevver Nayir yaşlılarla sohbet etti, istek ve arzularını dinledi.
Yaşlıların sadece belirli günlerde değil her zaman hatırlanması gerektiğini ifade eden Münevver Nayir, “Büyüklerimizi yılın belirli günleri dışında ziyaret etmek, varsa dertlerini dinlemek, isteklerini sormak lazım. Hiçbirinin bizden çok da büyük beklentileri yok üstelik. Tek istekleri samimi bir sevgi ve şefkat. Elimden geldiğince, fırsat buldukça kendilerini yalnız hissetmemeleri, yanlarında olduğumuzu bilmeleri için büyüklerimizle bir araya gelmeye çalışıyorum. Bundan sonra da inşallah sık sık ziyaret edeceğim” dedi. (EFE)



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