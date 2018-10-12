İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Huzuru davet

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, vatandaşları, her hafta pazar günleri gerçekleştirilen ’sabah namazı buluşmaları’na davet etti.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, vatandaşları, her hafta pazar günleri gerçekleştirilen 'sabah namazı buluşmaları'na davet etti.


Hazırlar, Ulu Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti, selavat-ı şerifeler, tesbihat, sohbet ve duanın yer aldığı etkinliğin her hafta pazar günü gerçekleştirildiğini ifade etti.


Program isminin 'Huzura davet' şeklinde belirlendiğini kaydeden Hazırlar, "Hedefimiz camileri hayatın merkezine, şehrin kalbine, medeniyetin beşiğine taşımak. Mabetlerin, ibadet hayatının, inancımızın, toplumsal ve bireysel hayatımızda ne kadar önemli olduğuyla alakalı bir farkındalık oluşturmak. Bizim medeniyetimizde camilerin çok özel anlamı var. Camilerimiz varlıklarıyla bulundukları şehirlerin, beldelerin bağımsızlık sembolüdür. Minareleriyle tevhidin sembolüdür. Ezanları şehadetin temsilcileridir. Burada maksat camilerimize, mihraplarımıza, kürsülerimize, gönüllerimize hitap ederek dini, manevi hayatımıza yön veren büyüklerimizi hem rahmetle yad etmek hem de onların yerini dolduracak bir sorumlulukla yolumuza devam etmek durumundayız. Din hizmetini yürüten her bir hocamıza gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.