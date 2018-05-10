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10 Mayıs 2018 12:08

İbrahim Erkal hayranı vatandaş, sanatçının ölüm yıl dönümünde kır pidesi dağıttı

Ünlü söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal’ın ölümünün birinci yıl dönümünde Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir hayranı onun anısına vatandaşlara kır pidesi dağıttı.

İbrahim Erkal hayranı vatandaş, sanatçının ölüm yıl dönümünde kır pidesi dağıttı

10 Mayıs 2018 12:08


Çocukluğundan bu yana İbrahim Erkal’ın hayranı olduğunu belirten ilçede otopark işetmesinde çalışan Alper Alçiçek, "Allah mekanını Cennet eylesin. İbrahim Erkal bambaşka insandı. Birçok sanatçı vardır, besteleri ile yorumları ile güzel ama bu herşeyi ile çok farklı, çok mükemmel insandı. Hala bugüne bugün öldüğüne inanamıyorum. Çok üzgünüm, Allah izin verirse 11 Mayıs’ta tekrar kabrinde olacağım. Maksadımız onu Kütahya Tavşanlı’da anmak ve yaşatmak, onu unutturmayacağız. Arabamda, evimde boy boy resimleri var. Burada bana arkadaşlar ’İbrahim Erkal’ diye hitap ediyorlar. Benim ona bağlılığım hayranlıktan daha ileri çok sevdiğim bir insan. Sanki kendi ailemden biriymiş gibi. Hala öldüğüne inanamıyorum. 121 şarkısının hepsini ezbere biliyorum. Arabamda onun şarkılarından başka şarkı çalınmaz" diyerek vatandaşlara kır pidesi dağıttı. (Tİ - EFE)




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