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İdlip'e insani yardım malzemesi gönderildi

Kütahya’nın Simav ilçesinden hayırseverlerden toplanan insani yardım malzemeleri tıra yüklenip İdlip’e gönderildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinden hayırseverlerden toplanan insani yardım malzemeleri tıra yüklenip İdlip'e gönderildi.


İHH Simav Temsilcisi Mehmet Ersoy, İdlip'e yardım kampanyasının İHH öncülüğünde, Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) ve hayırsever vatandaşların katılımıyla gerçekleştiğini ifade etti. Ersoy “ İdlip'deki mazlumlara gönderilmek üzere Simav'da 50 kiloluk 410 çuval un, 18 kiloluk 13 adet yağ, 10 kiloluk 1 adet yağ, 5 kiloluk 57 adet yağ, 5 kiloluk 90 adet makarna, 50 kiloluk 4 çuval şeker, 25 kiloluk 2 adet bulgur, 5 kiloluk 18 adet bulgur, 100 kiloluk kuru fasulye toplandı. Kış aylarının yaklaşması sebebiyle İdlip'te yaşayan mazlumlara, savaş mağdurlarına yardım etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'den yapılan yardımlara biz de Simav'dan karınca misali katıldık. Duyarlı olan ve katılan vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Destek olan hayırseverlere teşekkür ediyoruz” dedi.

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