İdlip'te yardım bekleyen 3 milyon kişi için, Simav'da yardım seferberliği başlatıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, İdlip'teki ihtiyaç sahiplerine yardım toplamak amacıyla Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) temsilcileri bir araya gelerek protokol imzaladılar.

Yardım toplama komisyonuna, Simav Müftüsü Muhammed Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Eğitim-Bir-Sen Simav Temsilcisi Halil Aktay, Kızılay Şube Temsilcisi Ali Ulus, İHH Temsilcisi Mehmet Ersoy, AK Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Avukat Adil Biçer seçildi.

Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Muhammet Aydın, “Mazlumların ve mağdurların yanında olmak, ülkemiz için şereftir. Tarihimiz boyunca bunu hep zamanında yaptık, mağdurlara yardım eli uzatmaya devam edeceğiz” dedi.

Eğitim-Bir-Sen Temsilcisi Halil Aktay yaptığı basın açıklamasında “ Bu gün biz buraya, Müminle bir vücudun azaları gibidir, herhangi bir uzva zarar gelse bütün vücut o acıyı hisseder diye buyuran bir Resul'ün ümmeti olduğumuz için toplandık. Müminler kardeştir. 7 yıl boyunca devam eden insanlık dramına duyarsız kalmamak için yardım elimizi uzatalım” dedi.

Memur-Sen, İHH, Kızılay, SİHMED, Vakıflar, Muhtarlar Derneği, oda başkanları, merkez ve belde belediye başkanları, kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen toplantıda, 19 Ekim 2018 tarihine kadar ayni ve nakdi yardım toplama kararı aldılar. Vatandaşların yapacağı yardımlar için, Simav Adliye Sarayı karşısında yardım toplama merkezi kurulduğu bildirildi. (MEİ-EFE)