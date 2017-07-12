İHA, Kütahya’da 15 Temmuz sergisi açtı

İHA muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında çektikleri fotoğraflar, Kütahya’da da sergilendi.

Sergiyi ilk gününde Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, AK Parti Kütahya milletvekilleri Mustafa Şükrü Nazlı ve İshak Gazel ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve bazı protokol üyeleri de gezdi. Vali Nayir ve beraberindeki heyete, İHA Kütahya Temsilcisi Hüseyin Efe tarafından fotoğraf sergisiyle ilgili bilgi verildi.

Vali Nayir, milletvekilleri Nazlı ve Gazel ile Belediye Başkanı Saraçoğlu, fotoğraflardan çok etkilendiklerini belirterek, İHA’ya bu çalışmasından dolayı teşekkür etti.

15 Temmuz gününe kadar açık kalacak sergiye vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Fotoğraf sergisi, 16-31 Temmuz tarihleri arasında da Kütahya 43. Fuarı’nda açık olacak.