İHA, Kütahya’da 15 Temmuz sergisi açtı

İHA muhabirlerinin, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında çektikleri fotoğraflar, Kütahya’da da sergilendi. Sergi, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, bazı protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla açıldı.

Vali Nayir ve beraberindeki heyete, İHA Kütahya temsilcisi Hüseyin Efe tarafından fotoğraf sergisiyle ilgili bilgi verildi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, fotoğraflardan çok etkilendiklerini belirterek, İHA’ya bu çalışmasından dolayı teşekkür etti.

Sergiye vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.