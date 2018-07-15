Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 15:21

İHA, Kütahya’da 15 Temmuz sergisi açtı

Kütahya’da İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Kütahya Belediyesinin işbirliğiyle 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde ’Oradaydık, unutmadık, unutturmadık’ isimli fotoğraf sergisi açıldı.

İHA, Kütahya’da 15 Temmuz sergisi açtı

15 Temmuz 2018 15:21


İHA muhabirlerinin, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında çektikleri fotoğraflar, Kütahya’da da sergilendi. Sergi, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, bazı protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla açıldı.


Vali Nayir ve beraberindeki heyete, İHA Kütahya temsilcisi Hüseyin Efe tarafından fotoğraf sergisiyle ilgili bilgi verildi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, fotoğraflardan çok etkilendiklerini belirterek, İHA’ya bu çalışmasından dolayı teşekkür etti.


Sergiye vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç