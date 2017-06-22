2020 yılı sonuna kadar toplamda 1 milyar Avro’luk hibenin, 800 milyon Avro’luk kısmının Avrupa Birliği tarafından destekleneceğini ifade eden Kaymak, “IPARD-2’nin ilk sözleşmelerini bugün imzalamaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kütahya olarak bugün 49 sözleşme imzaladık. TKDK’nın kurulmuş olduğu 42 ilin içerisinde, en fazla proje alan 11’inci il Kütahya. Bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İlk sözleşmeleri bugün imzaladıktan sonra kurumumuz, 122 milyon Avro’luk yeni çağrıya çıktı. Süt ve et işlemeye, soğuk hava depoları, meyve ve sebze işleme paketleme tesislerinin projelerini de Eylül ayı itibariyle kabul etmeye başlayacağız. Projelerin Kütahya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. (EFE)