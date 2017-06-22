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22 Haziran 2017 11:36

İhsan Kaymak: 42 ilin içerisinde, en fazla proje alan 11’inci il Kütahya

Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörü İhsan Kaymak, IPARD-2 fonunun 2014 ile 2020 yıllarını kapsadığını belirterek, fon kapsamında yaklaşık 1 milyar Avro’luk hibe verileceğini söyledi.

İhsan Kaymak: 42 ilin içerisinde, en fazla proje alan 11’inci il Kütahya

22 Haziran 2017 11:36


2020 yılı sonuna kadar toplamda 1 milyar Avro’luk hibenin, 800 milyon Avro’luk kısmının Avrupa Birliği tarafından destekleneceğini ifade eden Kaymak, “IPARD-2’nin ilk sözleşmelerini bugün imzalamaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kütahya olarak bugün 49 sözleşme imzaladık. TKDK’nın kurulmuş olduğu 42 ilin içerisinde, en fazla proje alan 11’inci il Kütahya. Bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İlk sözleşmeleri bugün imzaladıktan sonra kurumumuz, 122 milyon Avro’luk yeni çağrıya çıktı. Süt ve et işlemeye, soğuk hava depoları, meyve ve sebze işleme paketleme tesislerinin projelerini de Eylül ayı itibariyle kabul etmeye başlayacağız. Projelerin Kütahya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. (EFE)




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