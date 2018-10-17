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İhtiyaçlar Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'e iletildi

AK Parti Emet İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile birlikte, Emet ilçesinin sağlıkla ilgili ihtiyaçları, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’i ziyaret etti.

AK Parti Emet İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile birlikte, Emet ilçesinin sağlıkla ilgili ihtiyaçları, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'i ziyaret etti.


Emet ilçesi için son derece verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Doğan, ''Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir'i, Kütahya Milletvekilimiz Ceyda Çetin Erenler ile ziyaret ettik. Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanemizle alakalı, hastanemizin konumu, sınıfı ve doktor kadrolarımızın artırılmasını talep ettik. Boşalan eski devlet hastanesi binamızın durumunu ve neler olabilirliğini müzakere ettik'' dedi.

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