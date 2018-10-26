İki içme suyu deposunun yapımı tamamlandı

Yapımı tamamlanan 400 ve 800 tonluk içme suyu depolarında incelemelerde bulunan Başkan Çalışkan, “Halkımızı daha sağlıklı, güvenli ve temiz suya kavuşturmak için 16 Milyon 295 bin TL. İhale bedelli kanalizasyon ve içme suyu projesi dahilinde Nisan ayında başladığımız içme suyu depoları inşaat çalışmaları tamamlanmıştır. İlçemize hayırlı olsun” dedi. (MA-EFE)