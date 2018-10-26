İki içme suyu deposunun yapımı tamamlandı

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçeye daha sağlıklı içme suyu sağlanması amacıyla başlattıkları isale hattı yenileme çalışmaları çerçevesinde iki su deposu yapımının tamamlandığını açıkladı.
Yapımı tamamlanan 400 ve 800 tonluk içme suyu depolarında incelemelerde bulunan Başkan Çalışkan, “Halkımızı daha sağlıklı, güvenli ve temiz suya kavuşturmak için 16 Milyon 295 bin TL. İhale bedelli kanalizasyon ve içme suyu projesi dahilinde Nisan ayında başladığımız içme suyu depoları inşaat çalışmaları tamamlanmıştır. İlçemize hayırlı olsun” dedi. (MA-EFE)