İki okula güvenlik kamerası

Kütahya İl Özel İdaresi'nce Fevzi Çakmak İlkokulu ile Vakıfbank İlkokulu'na güvenli okul projesi kapsamında kamera sistemi kurulumunun tamamlandığı bildirildi.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, Fatih Projesi” kapsamında internet altyapısı tamamlanmış olan Fevzi Çakmak İlkokulu ile Vakıfbank İlkokulu'na İl Özel İdaresince ihale edilen güvenli okul projesi kapsamında kamera sistemi yapımı ve kent güvenlik yönetim sistemine entegre edilmesi işi tamamlanıp hizmete sunulduğu ifade edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan ”Güvenli Okul Projesi” kapsamında Türkiye Genelinde 54 bin 500 okula kamera sistemi kurularak, bu kameraların Emniyet'in mobese sistemine entegre edilmesinin planlandığı vurgulanan açıklamada; “Genişletilecek olan bu proje sayesinde tüm okulların çevresi güvenlik kameralarıyla takibe alınacak. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, okulların etrafının gözetim altına alınarak, özellikle uyuşturucu satıcıları başta olmak üzere, okul etrafında oluşan tehditlerin tespiti ve önlenmesi amaçlanıyor” denildi.(EFE)