İkitaş Kanyonu'na restorant

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Eğrigöz Köyünde bulunan tarihi Eğrigöz Kalesi ve 7 kilometrelik İkitaş Kanyonunda turizme yönelik yatırımlar devam ediyor.

Emet Kaymakamlığı'nca yürütülen İkitaş Kanyonu Turizm Geliştirme Projesi kapsamında, bungalov evlerden sonra inşaatı yeni biten restoranı yerinde inceleyen Kaymakam Hasan Çiçek, “Burada muhteşem bir tarih ve büyüleyici bir doğa güzelliği var. Kanyonumuza gelen misafirlerimiz tarihle iç içe bir ortamda bulunuyor. Buraya gelen misafirler, yine proje kapsamında açılan yürüyüş yolunda gezip, bungalov evlerinde konaklayabiliyor. Şimdi ise bu turizm bölgesine restoranı da kazandırarak önemli bir eksikliği kapatmış olduk“ dedi.