Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 14:24

İkizhöyük, Zığra ve Alayunt’ta iftar

Kütahya Belediyesi’nin iftar programları İkizhüyük, Zığra ve Alayunt mahallelerinde kurulan iftar sofraları ile devam etti.

İkizhöyük, Zığra ve Alayunt’ta iftar

28 Mayıs 2018 14:24


İftar programlarında konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Ramazan ayı, içimizdeki sevgi, kardeşlik, dayanışma ve hoşgörü duygularını pekiştiren mübarek bir aydır. Kütahya Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi mahallelerimizde kurduğumuz iftar sofralarımızda hemşehrilerimiz ile bir araya gelerek dayanışma ruhuna katkıda bulunuyoruz. Bu sofralar sizin sofralarınız. İftarlarımıza katılan, bizler ile birlikte oruçlarını açan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı, huzurlu, bereketli Ramazanlar diliyorum" dedi.


İftar yemeğine; Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Galip Gültekin, Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş, İkizhüyük Mahalle Muhtarı Veysel Uygun, Zığra Mahalle Muhtarı Kadir Yeşildağ, Alayunt Mahalle Muhtarı Mehmet Erdoğmuş, İkizhüyük, Zığra ve Alayunt mahalle sakinleri katıldı. (EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç