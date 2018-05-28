İkizhöyük, Zığra ve Alayunt’ta iftar

İftar programlarında konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Ramazan ayı, içimizdeki sevgi, kardeşlik, dayanışma ve hoşgörü duygularını pekiştiren mübarek bir aydır. Kütahya Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi mahallelerimizde kurduğumuz iftar sofralarımızda hemşehrilerimiz ile bir araya gelerek dayanışma ruhuna katkıda bulunuyoruz. Bu sofralar sizin sofralarınız. İftarlarımıza katılan, bizler ile birlikte oruçlarını açan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı, huzurlu, bereketli Ramazanlar diliyorum" dedi.

İftar yemeğine; Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Galip Gültekin, Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş, İkizhüyük Mahalle Muhtarı Veysel Uygun, Zığra Mahalle Muhtarı Kadir Yeşildağ, Alayunt Mahalle Muhtarı Mehmet Erdoğmuş, İkizhüyük, Zığra ve Alayunt mahalle sakinleri katıldı. (EFE)