İlginç domuz kovma yöntemi

Köpenez köyünde bulunan arazisinde ürünlerine zarar veren domuzlara karşı özellikle geceleri çaresiz kalan Mustafa Akçay, arazisinde bulunan havuza kurduğu düzenekle artık gece gündüz rahat olduğunu söyledi.

Akçay, ’’Havuza gelen suyun aktığı noktaya 5 litrelik tenekeyi dikey kesip alt ucunu delip, üst tarafında su birikecek şekilde ayarladım. 3 metrelik bir sırık ayarlayıp bir ucuna kestiğim tenekeyi, diğer ucuna tokmak vazifesi görecek aparat monte ettim. Havuzun hemen önüne çatal bir ağacı toprağa çakıp sabitledim. Suyun akış hızı sabit olduğu için teneke biraz dolunca alttaki açtığım delikten akan su, ağırlığı hafifletip sırığın ucuna monte ettiğim tokmağı öndeki varile vurmasını sağlayıp davul sesi gibi, her beş saniyede bir ses çıkartıyor. Tamamen doğal yolla ve sadece eski bir varil ve tenekeden yaptığım, adını domuzsavar koyduğum bu yöntemle ürünlerime artık zarar gelmiyor’’ ifadelerini kullandı. (YD -EFE)