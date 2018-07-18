İlk 6 ayda 554 milyon TL harcandı

Kütahya İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Ahmet Hamdi Nayir, Vali Yardımcısı Arif Yalçın, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kuruluş müdürleri, bölge müdürleri ile il müdürleri katıldı.

Uygulanmakta olan projelere ilk 6 ayda 554 milyon TL harcama yapıldığını belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, “2018 Yılı Yatırım Programında ilimiz genelinde 663 kamu yatırım projesi yer almıştır. 2018 yılında uygulanmakta olan projeler için toplam 1 milyar 624 milyon TL’lik yatırım öngörülmüş ve toplamda 554 milyon TL harcama yapılmıştır. 2018 Yatırım programında ödenek tahsisi açısından ilimizde en büyük payı yüzde 30,2 ile diğer kamu hizmetleri sektörü almıştır. Bu sektörü sırasıyla yüzde 13,5 ile ulaştırma, yüzde 13 ile konut, yüzde 12,5 ile eğitim, yüzde 11,4 madencilik ile sektörü izlemektedir. 2018 Yılı Yatırım programında ilimizde yürütülen projelerden 112 adedi tamamlanmış, 9 adedi sözleşme aşamasında, 36 adedi proje aşamasında, 66 adedi ihale aşamasında, 14 adedi etüt aşamasında, 345 adedi devam etmekte, 75 adedine başlanmamıştır. Devam eden projelerden 130 adedi fiziki yüzde 50’nin üzerinde, 215 adedi fiziki yüzde 50’nin altında çalışmalar sürmektedir” diye konuştu. (EFE)