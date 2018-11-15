İlk Yardım Kursu'na ilgi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 28 kursiyerin katıldığı İlk Yardım Kursu açıldı.

Herhangi bir olay karşısında yapılan ilk yardımın sağlık açısından çok önemli olduğunu belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Abulut, ''Kazalarda olay yerine sağlık ekibi veya ilk yardım eğitimi almış ekipler gelinceye kadar kimsenin müdahalede bulunulmaması gerekiyor. Meydana gelebilecek olay ya da kaza sonrasında yapılacak olan kurtarma operasyonunda uygulanan ilk yardımın, bilinçli olarak, eğitim almış kişiler tarafından yapılması kazazedelerin hayatlarını kurtarabilecek ve sakat kalmalarının da önleyecektir. Bu açıdan düşünerek açtığımız bu kurs oldukça önemli'' diye konuştu.(YD-EFE)