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21 Kasım 2017 12:32

İlkokul 4. sınıf öğrencisinden örnek proje

Kütahya’daki bir ilkokulda yaklaşık 400 öğrenci aynı anda 30 dakika süreyle kitap okudu.

İlkokul 4. sınıf öğrencisinden örnek proje

21 Kasım 2017 12:32


Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Emine Şevval Dalga’nın hazırladığı proje ile okuldaki tüm öğrencilerin katılımı ile kitap okuma etkinliği düzenlendi.


Projeye ’aydınlık gelecekler için birlikte okuyalım’ ismini verdiğini belirten Emine Şeval Dalga da, “Babam bana kitap haftası ile ilgili haber vermişti. Benimde aklıma böyle bir şey geldi. Aklıma gelen bu projeyi babama anlattım. Ondan sonra ise öğretmenime ve müdür beye söyledik onlarında projemi onaylamalarının ardından böyle bir etkinlik yapmak istedik. Projemin ise ’aydınlık gelecekler için birlikte okuyalım’ oldu sonra babamında gayretleri ve destekleri ile Kütahya Belediyesi başta olma üzere bir çok yerden okulumuza kitap geldi. Şuanda ise 1. 2. 3. ve 4. sınıflardan yaklaşık 400 arkadaşım ile 30 dakika kitap okuduk” diye konuştu.


Kitap okuma etkinliğinde öğrenciler ile birlikte kitap okuyan Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, "Ülkemizde kitap okuma başta olmak üzere bazı konularda geride kaldık. Biz Kütahya Belediyesi olarak kitap okumayı nasıl artırırız onun derdindeyiz birazda. Bundan dolayıda Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu’nun talimatları ile 2016 yılında bastığımız kitap sayısı 10’u geçti. Şuan elinizdeki kitaplarda çok değerli kitaplar biz bu kitaplarında telif haklarını da aldık” şeklinde konuştu.


Kitap okuma projesine katılan öğrenciler ise kitap okumayı çok sevdiklerini söylediler ve kitap okumanın önemine dikkat çektiler. (HCA-EFE)




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