İlkokul öğrencilerine dişlerine florür vernik uygulaması

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, ilkokul öğrencilerinin diş sağlığını korumak ve dişlerin çürüğe karşı direncini artırmak amacıyla, florür vernik uygulaması yapıldı.

Pazarlar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Pazarlar ve Sofular İlkokulu'nda velileri tarafından onay verilen öğrencilere florürlü vernik uygulaması ve genel diş kontrolü yapıldı.

Pazarlar ilçesinde toplam 228 öğrenciye diş taraması ve florürlü vernik uygulaması yapıldı. Uygulama sonrası öğrencilere diş fırçası, diş macunu ve kalemlik hediye edildi.

Pazarlar ve Sofular İlkokulunda gerçekleşen uygulamada, Pazarlar Toplum Sağlığı Merkezinden Hemşire Cemile Üstüner, öğrencilere diş fırçalama teknikleri hakkında bilgi verdi. Üstüner, öğrencilere, dişlerini nasıl fırçalamaları gerektiğini uygulamalı olarak anlattı.

Uzman Diş Doktoru Turgay Aşçı tarafından öğrencilerin diş muayeneleri yapılırken; Pazarlar Toplum Sağlığı Merkezi sağlık ekiplerince öğrencilere florür uygulaması gerçekleştirildi.

Çocuklarda diş fırçalama alışkanlığı oluşturmak istediklerini belirten Cemile Üstüner, "Diş fırçası ve macunu edinmenin önemini dile getiriyoruz. Çocuklarımıza uygulamanın başlangıcında hedeflerimizi anlatıyoruz. Diş fırçalamaya yönelik eğitimler veriyoruz. Sonrasında ağız ve diş sağlığı muayenelerini gerçekleştiriyoruz. Sonrasında da florürlü vernik uyguluyoruz" diye konuştu.(MB-EFE)