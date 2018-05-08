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08 Mayıs 2018 10:11

İlkokul öğrencilerine İmam Hatip Ortaokulu’nun tanıtımı yapıldı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde 100.

İlkokul öğrencilerine İmam Hatip Ortaokulu’nun tanıtımı yapıldı

08 Mayıs 2018 10:11

Yıl İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine yönelik İmam Hatip Ortaokulu tanıtıldı.


100.Yıl İlkokulu 4.sınıf öğrencilerine yönelik İmam Hatip okulları tanıtımını içeren programda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.


7 Öğretmenin ve 17 Öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen tanıtımda önümüzdeki eğitim öğretim döneminde okul tercihi yapacak öğrencilere İmam Hatip Ortaokullarının fiziksel özellikleri, akademik ve ahlaki açıdan yapılan çalışmaları anlatıldı ve "İmam Hatip Ortaokulu Hafızlık Sınıfları Projesi" tanıtımı yapıldı. Tanıtım 4.sınıf öğrencilerinin büyük ilgisini çekti. Tanıtım programı sonunda Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu İlahi korosu ilahi dinletisi sundu. (YD-EFE)




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