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28 Şubat 2018 13:54

İlkokulda deprem ve yangın tahliye tatbikatı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu’nda Sivil Savunma Günü nedeniyle, deprem ve yangın tahliye tatbikatı yapıldı.

İlkokulda deprem ve yangın tahliye tatbikatı

28 Şubat 2018 13:54


Atatürk İlkokulunda olası deprem ve yangın anında okulda can ve mal kaybının en aza indirilmesi için Sivil Savunma Kulübü Danışman Öğretmen Şevket Şen gözetiminde yapılan tatbikat öncesi okuldaki mevcut söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinin kendi bünyelerinde gerekli hazırlıkları yaparak öğrencileri yangın, deprem ve tahliye konusunda bilgilendirdiler.


Yapılan deprem ve yangın tahliye tatbikatında 15 personel ve 149 öğrenci hiçbir kargaşaya yer vermeden yangın merdivenlerinden ve giriş kapısından okulu çok kısa sürede boşalttı. Okulda mahsur kalan öğrenciler itfaiye ekipleri tarafından pencerelerden kurtarıldı. Daha sonra yağış nedeniyle okul koridoruna toplanan öğrencileri Okul Müdürü İsmail Değirmenci yangın ve deprem esnasında nasıl davranılması gerektiği konularında bigilendirdi. İtfaiye ekipleri ise yangının yangın söndürme tüpü ile nasıl söndürüleceği tatbiki olarak gösterdiler. Son olarak öğrenciler tarafından Sivil Savunma Günü ile ilgili bilgiler verilip şiirler okundu.(MA-EFE)




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