İlkokulda ‘Tek Numara 112’ projesi

Proje kapsamında sınıf öğretmenlerinin uygun gördükleri gün ve saatlerde öğrencilere 112 hattının hangi durumlarda aranması gerektiği ile ilgili bilgiler aktardığını belirten Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu,” Öğrencilerimize karşılaştıkları acil durumlarda hangi numarayı arayacaklarını bilmelerine ve düşünmelerine gerek kalmadan sabit, mobil ve ankesörlü telefonlardan başına herhangi bir rakam eklemeden ücretsiz arayabilecekleri 112 numarası ile İtfaiye- Sağlık-AFAD-Emniyet-Jandarma-Orman kurumlarına ulaşabilecekleri hususu anlatılmıştır. Bununla beraber öğretmenlerimiz 112 Hattının gereksiz meşgul edilmesi halinde acil yardıma ihtiyacı olan birinin 112’ye ulaşmasının engelleneceğini, maalesef aramaların büyük çoğunluğunun bu tip asılsız ihbarlardan oluştuğunu özellikle belirterek "Tek Numara 112” projesi kapsamında hazırlanan video öğrencilerimize izletilmiştir” dedi.(MA-EFE)