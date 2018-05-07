Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 10:14

İlkokulda ‘Tek Numara 112’ projesi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu’nda "Tek Numara 112” Projesi kapsamında eğitim verildiği bildirildi.

İlkokulda ‘Tek Numara 112’ projesi

07 Mayıs 2018 10:14


Proje kapsamında sınıf öğretmenlerinin uygun gördükleri gün ve saatlerde öğrencilere 112 hattının hangi durumlarda aranması gerektiği ile ilgili bilgiler aktardığını belirten Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu,” Öğrencilerimize karşılaştıkları acil durumlarda hangi numarayı arayacaklarını bilmelerine ve düşünmelerine gerek kalmadan sabit, mobil ve ankesörlü telefonlardan başına herhangi bir rakam eklemeden ücretsiz arayabilecekleri 112 numarası ile İtfaiye- Sağlık-AFAD-Emniyet-Jandarma-Orman kurumlarına ulaşabilecekleri hususu anlatılmıştır. Bununla beraber öğretmenlerimiz 112 Hattının gereksiz meşgul edilmesi halinde acil yardıma ihtiyacı olan birinin 112’ye ulaşmasının engelleneceğini, maalesef aramaların büyük çoğunluğunun bu tip asılsız ihbarlardan oluştuğunu özellikle belirterek "Tek Numara 112” projesi kapsamında hazırlanan video öğrencilerimize izletilmiştir” dedi.(MA-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
17
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç