İlkokulu’da okuma bayramı

Sınıf öğrencileri için okuma bayramı düzenlendi.

Belediye Düğün Salonunda düzenlenen okuma bayramına, Kaymakam Tuncay Karataş, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Şube Mehmet Ali Özdemir, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Sunuculuğunu minik öğrencilerin yaptığı program saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılışta konuşan Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, “Öğretmen arkadaşlarımızın yeni öğrencilerine kavuşma mutluluğu, öğrencilerimizin ise okula başlama heyecanı yaşadığı okul açılışı geride kaldı. 2017-2018 eğitim öğretim yılının son günlerine gelmiş bulunmaktayız. Her başlangıcın sonu olduğu gibi bu eğitim öğretim yılı yakın zamanda bitecek. Ancak bugünler bir taraftan da öğrencilerimizin okuma yazmaya geçtikleri günlerin başlangıcı olacak. Onlar okuma yazma öğrenebilmek için çok çalıştılar. Bugün ise hazırladıkları birbirinden güzel etkinlikler ile mutluluklarını bizlerle paylaşacaklar. Bu süreçte emeği geçen öğretmenlerimizi velilerimizi ve özellikle de öğrencilerimizi tebrik ediyorum. 2017-2018 eğitim öğretim yılı boyunca bizlere desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamlığımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve yıl boyu desteklerinin yanında bugün de bu salonu bizlere tahsis eden Hisarcık Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi.

Programda, öğrencilerin hazırladığı skeç, koro, müzikli gösteriler, halk oyunları ekibi gösterileri ilgiyle izlendi. Ayrıca birbiri ardına olan Engelliler Haftası, Anneler Günü ile Babalar Günü ile ilgili süpriz gösteriler büyük alkış aldı. Son olarak ilce protokolü ve aileler ile hatıra fotoğrafları çekildi.(MA-EFE)