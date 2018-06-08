Sınıf öğrencileri iftar yemeğinde bir araya gelerek mezuniyetlerini aileleriyle kutladılar.

Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olan 12. Sınıf öğrencileri ve aileleri mezuniyetlerini kutlamak amacıyla Esire Termal Turizm Restoranındaki iftar yemeğinde bir araya geldi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Okulu Müdür Yardımcısı Gökhan Sait Mamak, bu sene mezun olan öğrenciler, aileleri, öğretmenlerimiz ve yine onların da ailelerinin katılımıyla iftar yemeğinde gerçekleştirdiklerini belirterek,” İmam Hatip Listemize yakışır bir şekilde, hiç bir taşkınlığa mahal vermeden mezuniyet kutlaması düzenledik. Yemekten sonra öğrencilerimiz pasta keserek senelerdir çalışıp çabalayarak kavuştukları bu günü kutladılar. Daha sonra da öğrencileriniz ateş yakarak başında sohbet ve muhabbet ortamı oluşturdular. Mezun olan öğrencilerimize ileriki hayatlarında başarılar diliyorum. Allah her daim yardımcıları olsun, onları doğru ve hak olan yoldan ayırmasın, bu ortamın oluşmasında emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.(MA-EFE)