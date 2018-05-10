İmam Hatip Ortaokulu ilk kez Bilim Fuarı düzenledi

Biribirnden ilginç 20 projenin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim fuarının açılışına Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı Halil Başer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya, okul müdürleri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Okul Müdürü İsmail yıldız, yaptığı açıklamada, ’’Öğrencilerimiz bilim fuarları ve teknik çalışmaları yürütmekteler. Fuarımızda 20 projemiz var. Bütün derslerimizden meslek dersleri dahil projelerimiz var. Fuarımızı İmam Hatip ortaokullarının sadece dini eğitim değil, bilimsel çalışmalar yaptığını, yapabildiğini ortaya koymak için yaptık ve çalıştık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de devam etmeyi düşünüyoruz. İmam Hatip Ortaokulu olarak hem din eğitimi hemde proje ağırlıklı çalışmalarla eğitime öğretime devam etmek istiyoruz. Bu projelerimizi yürüten öğretmenlerimiz başta olmak üzere fuarda projesi bulunan bütün öğretmenlerimize öğrencilerimle beraber teşekkür ediyorum" diye konuştu. (YD-EFE)