Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 12:24

İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Halep’e yardım

İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Halep’e yardım

23 Aralık 2016 12:24

Hisarcık Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulunda Halep için başlatılan yardım kampanyası sonunda bin 50 lira 10 kuruş toplandığı bildirildi.
Okul Müdür Yardımcısı Mehmet Ayyıldız’ın koordine ettiği Halep’e yardım kampanyasında öğretmen ve öğrencilerden toplanan bin 50 lira 10 kuruş Halep’e ulaştırılmak üzere Hisarcık Kızılay Şube Başkanı Efrail Tekin, Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Arlı’ya teslim edildi.
Okul Müdürü Fatih Yaman, Halep’te yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmamak adına okullarında başlatılan yardım kampanyasına destek veren öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.(MA-EFE)



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
3
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Cuma
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç