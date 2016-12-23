İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Halep’e yardım

Hisarcık Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulunda Halep için başlatılan yardım kampanyası sonunda bin 50 lira 10 kuruş toplandığı bildirildi.

Okul Müdür Yardımcısı Mehmet Ayyıldız’ın koordine ettiği Halep’e yardım kampanyasında öğretmen ve öğrencilerden toplanan bin 50 lira 10 kuruş Halep’e ulaştırılmak üzere Hisarcık Kızılay Şube Başkanı Efrail Tekin, Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve yönetim kurulu üyesi İbrahim Arlı’ya teslim edildi.

Okul Müdürü Fatih Yaman, Halep’te yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmamak adına okullarında başlatılan yardım kampanyasına destek veren öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.(MA-EFE)