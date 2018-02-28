İmam Hatipli öğrenciler Fetih Suresi’ni okudu

Ali Paşa Camii’ndeki duaya Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Kütahya İl Müftü Yardımcıları Veysel Kükrek ve Ali Osman Orum ve vatandaşlar katıldı.

Okul Müdürü İsmail Bozdemir, yaptığı açıklamada, "Tertiplediğimiz program kapsamında öğrencilerimiz, öğretmen ve velilerimiz hatimler ve Fetih sureleri okudu. Bugün de okunan hatimlerimizi duasını yapıyoruz. Çocuklarımız da, velilerimiz de bu programa katkı sağladıkları için çok memnunlar. Silah altındaki ordumuzun gerideki birlikleri olarak, ’Dua müminin silahıdır’ düsturu gereğince biz de buradan askerlerimize destek olmak istiyoruz. Askerlerimiz bilsinler ki arkalarında onları seven, onlara dua eden kardeşleri var. Bütün amacımız, derdimiz bu. Bizler rahat uyuyalım diye değil, geride kalanların ülkenin kalkınması, ilerlemesi adına daha rahat çalışalım diye cephede olan askerlerimizin gözleri arkada kalmasın. Onlar işlerine baksınlar, biz de burada işimizi yapalım ve onlara dua edelim" diye konuştu.

Okunan hatimlerin duası vaiz Alaaddin Özkanat tarafından yapılırken, Mehmetçik ve şehitler için dua toplu olarak dua edildi.(HCA-EFE)