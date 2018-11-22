İmam, kadınlara okuma yazma öğretiyor

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Çamdibi köyünde okuma yazma kursu açıldı.

Çamdibi köyü İmam Hatibi Davut Berber tarafından yürütülen kursa 4 bayan kursiyerin devam ettiği bildirildi.

Aslanapa Halk Eğitim Müdürü Aziz Kılıçarslan, yaptığı açıklamada, ''Kursiyerlerimizden 58 yaşındaki Ayşe Sekizli ve 56 yaşındaki Sevim Çakır özellikle göstermiş oldukları azim ve gayretle dikkat çekiyorlar. İlerleyen yaşlarına rağmen kursu aksatmadan devam eden ablalarımız okumanın yaşının olmadığı gerçeğini bize bir kez daha ispat ediyorlar'' dedi.

Kurs öğretmeni ve Köy imamı Davut Berber, Kursumuz çok güzel gidiyor. Kursiyerlerimizin azimli ve gayretli çalışmaları bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.(YD-EFE)