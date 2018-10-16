İngilizce Kursu'na 20 kişi katılıyor

Küthaya'nın Şaphane ilçesinde İslamoğlu Şaphane Yurt Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile İngilizce Kursu açıldı.

Yurt binasında açılan kursa 20 kursiyerin katıldığı belirtildi.

İngilizce kursuna özellikle kız öğrencilerin ilgisinin yoğun olduğunu belirten Şaphane Halk Eğitim Müdürü Fuat Bayri, ''A-1 ve A-2 düzey olarak tamamlanacak olan kursumuzda, kurs öğretmenliğini İngilizce öğretmeni Gözde Aygün yapıyor. Amacımız öğrencilerimize her zaman iş hayatlarında gerekli olan bu eğitimi başarıyla vermektir'' diye konuştu.(YD-EFE)