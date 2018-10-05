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İranlı tırnakçılar Tavşanlı'da yakalandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yapan aile yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yapan aile yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunan esnaf Mustafa Özmen (57) iş yerine gelen 2 kişinin "tırnakçılık" yöntemiyle 2 bin 500 lirasını çaldığını bildirdi.


MOBESE kamera kayıtlarından şüphelilerin 2 kişi olduğu ve 34 plakalı kiralık araçla seyahat ettikleri belirlendi. Polis ekipleri elde edilen bulgular doğrultusunda, Gediz ilçesinde yakalanan İranlı şüpheliler Nasrın Safarı S. (28) ve eşi Kamran Azizi S. (31) ile 2 çocuğu, Tavşanlı'ya getirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kamran Azizi S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevine gönderilirken, eşi ve çocukları ise serbest bırakıldı. (Tİ - EFE)

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