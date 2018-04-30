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30 Nisan 2018 12:08

İş adamı Aydın Kılıçkan AK Parti’den aday adayı

İş adamı Aydın Kılıçkan, AK Parti’den 27.

İş adamı Aydın Kılıçkan AK Parti’den aday adayı

30 Nisan 2018 12:08

Dönem Milletvekilliği için aday adayı oldu.


AK Parti Kütahya Milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunu Genel Merkeze yapan Kılıçkan, AK Parti iktidarının Türkiye’ye büyük hizmetler kazandırdığını ve kazandırmayada devam ettiğini söyledi.


Aydın Kılıçkan, yaptığı açıklamada, "16 yıldır yapılan yatırımlar ve demokrasi mücadelesi ortadadır. AK Parti dün ne yaptıysa bugün de bundan sonrada yapmaya devam edecektir.Her zaman olduğu gibi istikrarın tek adresi vardır oda AK Parti. Bundan kimsenin şüphesi olmamalı. Amacım bugüne kadar ki tecrübelerimizi, bilgi birikimlerimizi bundan sonra siyasette değerlendirmek. Allah izin verirse ülkemiz ve Kütahyamız için çok çalışıp ,sorunlara çözüm odaklı yaklaşarak uzlaşı ve hoşgörülü tavrımızı devam ettireceğiz. Bu süreçte Allah bize Milletvekilliği nasip ederse Kütahya’ya Cumhurbaşkanımızın vereceği destek ile daha fazla hizmet getirebilmek için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu. (EFE)




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