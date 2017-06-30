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30 Haziran 2017 05:32

İş adamı bıçaklanarak öldürüldü

Kütahya’nın Simav ilçesinde, iş adamı Fatih Aydar, uğradığı bıçaklı saldırı sonuc hayatını kaybetti.

İş adamı bıçaklanarak öldürüldü

30 Haziran 2017 05:32


Edinilen bilgiye göre, Simav Genç İşadamları Derneği (SİMGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Aydar, arkadaşlarıyla ilçe merkezindeki bir çay ocağına geldi.


İçinde 3 kişinin bulunduğu hafif ticari araçtan inen Abdulkadir K, çay ocağında arkadaşlarıyla sohbet eden Aydar’a bıçakla saldırdı.


Daha sonra geldiği araca binen saldırgan, diğer 2 kişiyle olay yerinden kaçtı.


Kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaralanan 36 yaşındaki Fatih Aydar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Güvenlik güçleri saldırgan ile yanındaki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.


Saldırganın iş yerini ateşe verdiler


Cinayetin ardından bir süre sonra polise Yüzbirevler Mahallesi’ndeki hurdacı dükkanında yangın çıktığı ihbarı yapıldı.


Olay yerine gelen ekipler, yanan iş yerinin Aydar’ı bıçaklayan Abdulkadir K.’ya ait olduğunu belirledi. Polisler, yangının cinayet sonrası söz konusu iş yerinin önüne gelen bazı kişiler tarafından çıkarıldığını da tespit etti.


Hızla yayılan ve yakındaki bir depoya sıçrayan alevlerin söndürülmesi için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın daha sonra söndürüldü. (MEİ-EFE)




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