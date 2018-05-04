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04 Mayıs 2018 10:47

İş-Kur kuraları çekildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, belediyenin park ve bahçeler ile temizlik işlerinde çalışmak üzere İş-Kur’a müracaat eden 275 kişiden 250’sinin başvurusunun kabul edilerek kuraya katılma hakkı kazandığı bildirildi.

İş-Kur kuraları çekildi

04 Mayıs 2018 10:47

Simav Belediyesi Yukarı Düğün salonunda, noter huzurunda yapılan kura çekimine Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav Noteri Yasemin Kaya ve başvuruda bulunan vatandaşlarla yakınları katıldı.


Simav Noteri Yasemin Kaya tarafından, 250 kişilik başvuru listesi tek tek okundu ve kura çekimine geçildi. 45 talihli işçinin belirlenmesi için, ilk kurayı Başkan Özkan çekti. Sevinç ve hüznün bir arada yaşandığı kura çekimi sonunda 45 kişilik liste Simav Noteri Kaya’ya teslim edildi.


Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, “Kura sonucu isimleri belirlenen vatandaşlarımızın güvenlik soruşturmaları tamamlandığında, 22 Mayıs 2018 tarihinde işbaşı yapacaklar, 6 aylık sınırlı çalışma süresinin sonunda, 21 Kasım 2018 tarihinde işyerinden çıkışları yapılacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. (MEİ-EFE)




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