Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 13:08

İŞ-KUR Otobüsü Kütahya’da tanıtım yaptı

İŞ-KUR Genel Müdürlüğü tanıtım otobüsü “Çalışma Hayatında Milli Seferberlik” kapsamında tanıtım amacıyla Kütahya’ya geldi.

İŞ-KUR Otobüsü Kütahya’da tanıtım yaptı

07 Temmuz 2017 13:08


İki gün süre ile Kütahya’da kalan İŞK-UR tanıtım otobüsü, Valilik önünde Çalışma Hayatında Milli Seferberlik projesi kapsamında İŞ-KUR faaliyetlerinin tüm toplum kesimlerine ulaşması ve hizmetin vatandaşların ayağına götürülmesi hedefleri doğrultusunda iş arama-bulma, eleman talebi, işbaşı eğitim programları mesleki eğitim, girişimcilik, işe yerleştirme, istihdam garantili kurslar, TYP gibi program ve projelerden faydalanma, işsizlik sigortası maaşı gibi hizmetler konularında vatandaşlara bilgiler verilerek İş ve Meslek Danışmaları tarafından tanıtımda bulunuldu.


Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kamil Uçan, işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedeflerine yönelik olarak İstihdamda Milli Seferberlik Kapsamının başlatıldığını seferberlikte işçi ve işverene birçok teşvik sağlanırken söz konusu teşvikler arasında ülkenin nitelikli iş gücüne kavuşması amaçlandığını açıkladı.


Uçan,”Bu bağlamda, 1 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar ilimizde toplam 565 İşbaşı Eğitim Programından faydalanan 1109 kişiye ulaşmıştır. İşe yerleştirme sayısı 3 bin kişi olarak taahhüt edilmiş olmasına rağmen bu rakam 5 bin 829 kişiye ulaşmıştır. Ayrıca 33 Kurs açılmış, bu kurslarda 778 katılımcı olmuş, açılan 18 Girişimcilik kursundan 461 kişi sertifikasını almışlardır. 57 Toplum Yararına Programlarında (TYP) 1484 kişi istihdam edilmiş olup, bireysel görüşme sayımız 17 bin 292 kişiye ulaşmıştır.(EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:22
  • Güneş :05:33
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:30
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!