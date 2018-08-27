İŞ-KUR’dan Altıntaş’ta istihdam garantili kurs

Bu kapsamda,Kütahya İŞ-KUR İl Başkanı Kamil Uçan ve Altıntaş Moda Tekstil Temsilcisi Tekin Çamlıyurt arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞ-KUR), Altıntaş Moda Tekstil ve Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokoller ile açılacak olan 50 kişilik kadın elbise dikimi kursunda, yüzde 50 istihdam garantisi bulunduğu açıklandı.

3 Eylül 2018 tarihinde Altıntaş Moda Tekstil’de başlayacak olan kursun, 30 Kasım 2018 tarihinde sona ereceği bildirildi.(YD-EFE)