İŞ-KUR'dan 'İş arama becerileri' eğitimi

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vekili Hüsnü Balcı yaptığı açıklamada, eğitimin amacının Hava Er Tugay Komutanlığında vatani görevini yapmakta olan er ve erbaşların teskere sonrasında iş hayatına atıldıklarında iş ararken nelere dikkat edecekleri, mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama ve İŞ-KUR çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmalarına imkan sağlamak olduğunu ifade etti.

Programda, İş ve Meslek Danışmanı Serdar Çilenmez tarafından er ve erbaşlara, doğru iş ve meslek seçmelerine destek olmak amacı ile iş arama becerileri eğitimi, CV hazırlama, işverenle nasıl görüşüleceği, iş arama teknikleri ve İŞ-KUR'un faaliyetleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Programa, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Hüsnü Balcı, Şube Müdürü Erdoğan Şahin, Albay Kazım Ceylan ve askeri personel katıldı. (EFE)