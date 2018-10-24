İŞ-KUR'dan 'İş'te Anne' projesi

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün (İŞKUR) işgücü piyasasına girişte ve istihdamda kalma konusunda dezavantajlı konumda bulunan kadınların desteklenmesi, istihdamın attırılması ve işsizliğin önlenmesi için 'İş'te Anne' projesini hayata geçirdiği bildirildi.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü (İŞ-KUR) Kamil Uçan, proje kapsamında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde 'İş'te Anne Birimleri' kurulduğunu belirtti.

Kurulan birimlerle, kadınlara işgücüne katılımını ve istihdam edilebilirliklerini artırmak maksadıyla danışmanlık hizmeti sunulacağına vurgu yapan Uçan, ”Kurs ve programlara katılan kadınlara günlük 70 TL cep harçlığı verilecektir. Ayrıca şartları taşıyan annelere aylık 400 TL'lik bakım desteği sağlanacaktır. Sonrasında bu kişilerin istihdamı için bireysel eylem planları oluşturulacak” dedi.

Uçan, “Proje kapsamında 'Kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesi' projesi ile hedef kitle içerisinde yer alan kadınlar Kurumumuz tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirilecektir. Projeden yararlanan kadınlara kursa veya programa devam ettikleri günler için günlük 70 TL tutarında kursiyer veya katılımcı zaruri gideri ödenecektir. İşte Anne Projesi kapsamında sunulan destekten; kadın sığınma veya konukevlerinde kalan kadın kursiyer/katılımcılar öncelikli olmak üzere Genel Müdürlük tarafından belirlenecek gruplar içerisinde yer alan kadınların yararlanması sağlanacaktır” diye konuştu.(EFE)