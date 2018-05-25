İşaret dili kursları sona erdi

Kursların bitmesiyle duygu dolu anlar yaşayan kursiyerler, Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Fuat Bayri nin tavsiyesiyle başladığımız kurslar dan bu kadar haz alacağımızı tahmin etmemiştik. Zaman içerisinde Öğretmenimiz Fatma Tuna ile de çok güzel ilişkilerimiz oldu. İşaret dili kursu zaten insanda bir duygusallık yaratıyor. Bizler de artık gittiğimiz yerlerde Şaphane’nin konuşan elleri olmaktan büyük mutluluk duyacağız’’ dediler.

Saphane Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fuat Bayri, ’’Bütün Kurslarımızı önemsiyoruz. Ancak Türk işaret dili kurslarımız sayesinde, kursiyerlerimiz ülkemizde 3 buçuk milyona yaklaşan bir kitlenin konuşan elleri olacaklar. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)