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07 Ocak 2017 11:55

İshak Gazel: Emperyal güçlerin emellerini boşa çıkartacağız

İshak Gazel: Emperyal güçlerin emellerini boşa çıkartacağız

07 Ocak 2017 11:55

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, "Bin yıldır bu topraklarda yaşayan ve bin yıldır bu toprakların kendisine yüklemiş olduğu tarihi misyonu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan büyük bir millet olma yolunda hareket eden bir ülke olarak, birlik ve beraberliğimizi her zaman koruyacağız" dedi.
Kütahya Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından oluşturulan Köprüören Tek Termik İlk ve Ortaokulu Kütüphanesi’nin açılış töreninde konuşan Gazel, "Kütüphanelerin birer cazibe merkezi haline getirilmesi gerektiğini belirten AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, “Okumak soylu bir eylemdir. Ülkemiz üzerine yapılan bütün bu hesaplara karşı vereceğimiz en güzel cevaplardan birisi de budur. Kütüphanecinin sanki tek görevi kütüphanede bulunan kitapları muhafaza etmek, onları korumak. Aman dışarı giderse bir sıkıntı olur, kitabın başına bir şey gelir. Düşünce bu olmamalı. Öğrencilerimize kitapları verelim. Kaybolan kitap olursa bundan öğrenciyi sorumlu tutmamamız lazım. Bir vatandaşımız ne diyor, kendinden kitap isteyen bir arkadaşına cevaben ‘Kütüphanemin yarısını emanet aldığım kitaplardan oluşturdum.’ Belki o öğrencinin şahsi kütüphanesini oluşturmasına da vesile oluruz. Eksik olan kitabı biz tamamlayacağız devlet olarak. Bu anlamda kütüphaneyle ilgilenecek arkadaşımızın da gayretli çalışmasını istirham ediyorum. Burada inşallah daha güzel bir gençliğin, daha iyi, daha kaliteli ve bu millet bu vatan uğruna çalışacak azimli bir gençliğin yetişmesine de bu ortamın vesile olabileceği kanaatindeyim. Tek ricam bu kütüphane ölü bir mekan olmasın. Bu kütüphanede çocuklar ses de çıkarsınlar, oynasınlar da. Burası bir cazibe merkezi olsun. Burası çocukların kitapla haşır neşir olduğu, kitabın kokusunu duyduğu ve o kitabı her zaman özleyeceği bir ortam olsun. 30’lu 40’lı yaşlarında o genç kardeşimiz burada yaşamış olduklarını çok güzel anı diye hatırlasın ki hayatına bir yön verebilsin. Fetullahçı Terör Örgütü dahil DAEŞ ve PKK da dahil bütün terör örgütlerinin bu ülkede yaşayan insanlar arasında taban bulabilmesinin tek sebebi yanlış bilgileri millete enjekte etme. Özellikle FETÖ nerede bir hurafe, nerede bir Kur’an’ın yanlış yorumlanması, nerede dine, İslam’a aykırı bir şey var onu alıp bayraklaştırarak milletin beynine enjekte ederek maalesef kendine militan yetiştirmekte. Bunun karşısında da en önemli dayanağımız eğitimdir, okumaktır. Bu tarz yapılanmalara da bu vesileyle inşallah engel olacağız. Emperyal güçlerin ülkemiz üzerindeki emellerini boşa çıkaracağız inşallah” ifadelerini kullandı. (EFE)



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