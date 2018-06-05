Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel,

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, dünyanın ve bölgenin içinden geçtiği büyük dönüşümden, Türkiye’nin hedeflerine ulaşarak çıkması konusunda büyük bir imkan olduğunu belirtti.

Tavşanlı’da Galericiler Sitesi esnaflarını ziyaret eden Gazel, "Gelin Türkiye’yi 2023 hedeflerine hep birlikte ulaştıralım, gelin çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir zemini hep birlikte kuralım.İşte bunun için biz 24 Haziran seçimlerinde milletimize güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye sözü veriyoruz. Bu seçimlerde sadece cumhurbaşkanı önemli değil. Aynı zamanda Meclis’in de güçlü olması lazım. Eğer Meclis’de tablo farklı olursa yine sorun devam eder. O bakımdan ne diyoruz; Güçlü Meclis, güçlü hükümet vegüçlü Türkiye" diye konuştu.

24 Haziran seçimlerinin önemine değinen konuşmalar yapan AK Parti Kütahya Milletvekili ve milletvekili adayı İshak Gazel, "AK Parti önce insan diye yola çıkan, insan merkezli bir hareketin adıdır. Bu kutlu hareket 2002 yılında liderimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yola çıktı. Aradan geçen 16 yıl boyunca ülkemize birbirinden güzel hizmetleri kazandırdık. Ülkemiz kazandı, milletimiz kazandı. Ülkemizin ve milletimizin öz kaynakları ile devrim niteliğinde çalışmalar, projeler hayata geçti. Bunlar kolay kolay yapılmadı. 16 yıl boyunca aynı zamanda da birçok zorluğu, engeli aşa aşa bugünlere geldik. Partimizi kapatmaya kalktılar, yargı darbesi yapmaya kalktılar, gezi olaylarını başlattılar, 15 Temmuz’da hain darbe girişiminde bulundular ne oldu başaramadılar, başaramayacaklar. Çünkü AK Parti’nin ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında millet var, onun için başaramadılar, başaramayacaklar” dedi. (EFE)