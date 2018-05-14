Gazel, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu’na ahidname gönderdi. Gazel’in Kudüs Ahdi şöyle: "Tarihin, yasaların ve uluslararası hukukun desteklediği Filistin halkanın haklarını geri almak için, Filistin halkının yanında durarak Kuduz’ün ve Filistinlilerin başkenti olduğunu kabul eder, insan hak ve özgünlüklerinin güvence altına alınması ve uluslaraıs adaletin yerine getirilmesi için Kudüs ve Filistin’in siyonist işgalini reddeder, Filistin halkının meşru haklarını savunan tüm meşru çalışma ve girişimleri desteklediğimi ve Kudüs’ün ebedi Filistin’in başkenti olarak kalabilmesi için elimden geleni yapacağımı kabul ve ahd ederim."

"Filistin asla yalnız değildir" diyen Milletvekili Gazel, "Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silüeti ve bağımsız Filistin Devleti’nin başkentidir. Filistin asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. (EFE)