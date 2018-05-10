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10 Mayıs 2018 15:57

İşitme engelliler işaret diliyle İstiklal marşını okudu

Kütahya’da işitme engelliler, işaret diliyle İstiklal Marşı okurken, Şizofreni Derneği üyelerinden oluşan mehter takımı gösteri sundu.

İşitme engelliler işaret diliyle İstiklal marşını okudu

10 Mayıs 2018 15:57


Engelliler Haftası dolayısıyla Valilik önünde bir araya gelen engelli derneği yönetici ve üyeleri, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan, bazı daire müdürleri ve vatandaşların katılımıyla Cumhuriyet Caddesi’nden Karagöz Paşa Camisi’ne kadar yürüdü.


Herkesin birer engelli adayı olduğunu söyleyen Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, “Bugün burada işitme engelliler İstiklal Marşı’mızı okudular, Şizofreni hastası kardeşlerimiz ise Mehmet Takımı kurmuşlar. Engellilerin toplumda bir farkındalık oluştulması amacı için, herkesin bir engelli adayı diye vurgulama noktasında bizde bu yürüyüşe katıldık. Katılımcılara teşekkür ederim” dedi.


Kutlamaları engelli dernekleriyle düzenlediklerini dile getiren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan, "Kütahya’da bu alanda çalışan STK’larımız ile birlikte haftanın anlam ve önemine binaen etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerimizde engellilerimizin varlıklarını ve toplumdaki yerlerini anlatmaya çalışıyoruz. Bu haftayı dolu dolu geçirmek için halkımızın da katılım göstermesini temenni ediyoruz. Hafta’nın Engellilere milletimize hayırlar getirmesini istiyorum" şeklinde konuştu.


Kütahya İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyeleri, İstiklal Marşı’nı işaret dili ile sunarken, Kütahya Şizofreni ile Yaşam Derneği üyelerinden oluşan mehter takımı da gösterisini gerçekleştirdi. (HCA-EFE)




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